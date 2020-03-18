Rum Kesimi'nde koronavirisli hasta sayısı 58'e yükseldi
KIBRIS Rum kesiminde bugün 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, koronavirüslü toplam vaka sayısının 58'e ulaştığı açıklandı.
18.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:23
KIBRIS Rum kesiminde bugün 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, koronavirüslü toplam vaka sayısının 58'e ulaştığı açıklandı.
Kıbrıs Rum kesiminde 140 kişi koronavirüs şüphesiyle Baf Hastanesi'nde karantinaya alındı. Baf Hastanesi Sözcüsü Maria Triantafyllou yaptığı açıklamada, yapılan testler sonucunda 12 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını, 128 hastanın ise negatif olduğu söyledi. Test sonuçları pozitif çıkan 12 kişiden birinin doktor ve birinin de sağlık görevlisi olduğu bildirildi. Bu yeni vakalarla birlikte Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 46'dan 58'e çıkarken, KKTC'de de 20 kişiye koronaviris teşhisi konuldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Dünya
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