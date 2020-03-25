Rum Kesimi'nde papazlardan 'koronavirüs' duası

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka İlçesi'ne bağlı Paralimni'de, bir grup papaz koronavirüs (Covid-19) salgınından kurtulmak için 'dua turu' düzenlendi. Sokaklarda, 'Meryem Ana, bizi koru' diyerek dua edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde papazlar, sokaklarda koronavirüsün bitmesi için dua okuyarak gezdi. Papazlara bazı vatandaşlar da eşlik etti. Güney Kıbrıs'ta sokağa çıkma yasağına rağmen, sokaklarda gezen papazlar, daha sonra Paralimni'deki kiliseye giderek burada duaya devam etti. Rum polisi papazlara müdahale etmedi.

'MERYEM ANA BİZİ KORU'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mağusa Başpiskoposu Avgoustinos Kkaras, koronavirüs salgının ortadan kalkması için dua ettiklerini ifade etti. Rum Papaz Kkaras, "Meryem Ana bizi korusun" dedi.

Kaynak: DHA