18.07.2019 14:10
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Rum lider Anastasiades'den "görüşmeye hazırız" mesajı

Rum lider Anastasiades

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 5'li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini haber verdi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklamasında, "Anastasiadis'in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Lute'un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu" açıkladı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Politika

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