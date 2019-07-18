Haberler» Güncel» Haber

Rum lider Anastasiades'den "görüşmeye hazırız" mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

18.07.2019 14:20 Rum lider Anastasiades
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Sözcüsü Prodromos Prodromu aracılığıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 5'li gayri resmi toplantı yapılmasına ilişkin önerisinden memnuniyet duyduğunu belirttiğini haber verdi. Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu konuyla ilgili açıklamasında, "Anastasiadis'in, iyi hazırlık yapılmış bu tarz bir gayri resmi toplantının özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacağı ümidiyle, Crans Montana bileşiminde prosedürel nitelikli gayri resmi bir toplantının detayları ve toplanma zamanının ele alınması için, Kıbrıs Türk lideriyle gerek baş başa, gerek de Lute'un huzurunda görüşmeye hazır olduğunu" açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:35   Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
17:35   ÖSYM, YKS'ye ilişkin sayısal verileri yayımladı 1 kişi 500 tam puan aldı
17:35   Serbest piyasada altın fiyatları
17:35   Hindistan'da sel: Vahşi hayvanlar firarda
17:34   Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
17:34   Sokak köpeğine şiddete para cezası
17:33   Amasray için ilk adım atıldı