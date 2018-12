Rum Lider Anastasiadis: "Doğalgazı, Kıbrıslı Türklerle 4'e Bir Şeklinde Paylaşabiliriz"

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Rum lider Anastasiadis adanın doğalgaz zenginliklerinin paylaşımı konusunda şaka gibi bir öneride bulundu. Elindeki çözüm önerisinin her iki tarafı da kapsadığını iddia eden Anastasiadis, "4 bize 1 Türklere" diyerek fırsatçılık peşinde koştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis , Kıbrıs meselesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Elindeki çözüm önerisinin her iki tarafı da kapsadığını iddia eden Anastasiadis, merkezi hükümetin büyük güç ve sorumluluklarda iki devlet arasında görev dağılımı yapmasının her iki tarafı da rahatlatacağını söyledi.Adanın doğalgaz gibi zenginliklerinin paylaşılması konusunu da yorumlayan Rum lider, şunları dile getirdi: "Bu yüzden Kıbrıslı Türklere ve Türkiye 'ye söylediğim gibi, Kıbrıs Rum kesiminde sahip olunanları kötüye kullanma ya da bunlardan faydalanma konusunda hiçbir soru işareti yoktur. Kararlaştırılan bir nüfus oranı var, 4'e 1 (4 Kıbrıslı Ruma karşılık 1 Kıbrıslı Türk) ve bu orana göre istediğimiz noktaya ulaşabilirsek doğal zenginliğin paylaşımını da bu şekilde yaparız" diye konuştu.