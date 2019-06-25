25.06.2019 21:23
Haberler » Güncel » Haber

Rum Lider Hristofyas toprağa verildi

Rum Lider Hristofyas toprağa verildi

Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı.

Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı. Hristofyas'ın cenaze törenine Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda siyasi katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hristofyas'ın naaşı cenaze töreni öncesi Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (PEO) Lefkoşa'daki merkezine getirildi. Hristofyas ailesi ise Strovolo'daki "Tis Tu Theu Sofias Kilisesi"nde taziyeleri kabul etti.

Hristofyas'ın cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 'yı temsilen Sözcü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 'ın yanı sıra KKTC'nin bir önceki başbakanı ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Hristofyas'ın cenazesi Makedonittisa Mezarlığı'na defnedildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs , Dimitris Hristofyas , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:54 - Trump'ın damadı Kushner, Filistinlilere seslendi: "Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi"
22:54 Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya alacak
22:53 Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?
22:49 Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (2)
22:46 Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu (2)
22:46 Trump'tan "İran konusunda çıkış stratejisine ihtiyacım yok" açıklaması
22:45 Erzurum'da tarihi ev yandı