Rum Lider: Kıbrıs'ta Asker Varlığı Son Bulmalı, Maraş İade Edilmeli

13 Aralık 2018 Perşembe 17:26



13 Aralık 2018 Perşembe 17:26

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta yeni kurulacak bir devletin 'askersiz' olması gerektiğini söyledi.Rum medyası Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşan Anastasiadis'ın Türkiye'nin Ada üzerinden garantörlüğüne karşı çıktığını söylediğini yazdı. Kıbrıs'ta iki halk arasında güven yaratıcı adımların da atılması gerektiğini belirten Rum lider, "Kapalı Maraş'ın yasal sakinlerine iadesi, güven yaratıcı önlem olur. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birlikte var olma ve işbirliğine bir model, kapsamlı çözümün bir ön habercisi olur" dedi."Çözüm sürdürülebilir olmalı, sürdürülebilir olması için işleyebilir olmalı, işleyebilir olması için de Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin ortaya koyduğu şartlar kabul edilemez" diyen Anastasiadis,"Kazananlar ve kaybedenler yaratmayacak, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin beklenti, ve endişelerine tamamen saygılı, BM Güvenlik Konseyi kararları ve iki toplumun liderleri arasında zaman zaman varılan anlaşmalar temelinde sürdürülebilir, işleyebilir, egemen, bağımsız, federal bir devlet kuracak çözüm için çalışmak faydalı olur" dedi."Çözüm olsun diye ne zaman bir taviz versek Kıbrıslı Türkler yeni bazı aşırı hak talebiyle geri geliyor" diyen Rum lider, "Her kurumda, Kıbrıslı Türklerin bir olumlu oy hakkının var olmasının kabul edilmesi mümkün mü? Olası bir kararın aleyhine olması halinde Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunması için kullanılması şartı ile olumlu oya karşı değiliz. Crans Montana'da BM Genel Sekreteri'nin 6 maddesi kabul edilseydi, çözüme çok yaklaşmıştık. Crans Montana'da anlaşmaya ulaşılmasını engelleyen şey Türkiye'nin talepleriydi" dedi. - Karahasan