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Rum liderden Kapalı Maraş açıklaması: Bu, Türkiye'nin meydan okumasıdır

TÜRKİYE ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasına yönelik adımı Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor.

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41Rum liderden Kapalı Maraş açıklaması: Bu, Türkiye'nin meydan okumasıdır

TÜRKİYE ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasına yönelik adımı Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maraş ile ilgili atılan adımları, " 'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.

"Türklerin Kapalı Maraş'taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerek karadaki gerek Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.



Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

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