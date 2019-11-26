Haberler » Dünya » Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun - Haber

Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

26.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:03Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, 'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Görüşmeyi olumlu olarak değerlendiren Anastasiadis, bilindik zorluklara karşın, görüşmenin diyalogun yeniden başlaması çabasında olumlu bir adım teşkil ettiğini söyledi. Rum lider, Guterres'in çabalarının da önemli olduğunu ifade etti.Anastasiadis sözlerine son verirken ise Türkiye'ye yönelik açıklamalar yaptı. Anastasiadis, "Özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye'nin Rum Yönetimi aleyhindeki 'yasadışı eylemlerine', 'Maraş'ta kolonizasyon tehdidine' son vermesi gerektiğini" belirtti.



Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
10:20 Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: En az 140 yaralı
10:17 Arnavutluk'taki deprem Kosova'dan da hissedildi
10:03 Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun
10:00 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem
09:54 Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
05:15 Uluslararası Af Örgütü: İran'da gösteriler sırasında en az 143 kişi hayatını kaybetti
00:41 Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
00:15 Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti
22:29 Rusya'dan terör örgütü YPG'ye "Esed'e katılın" çağrısı
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:41 İran'daki benzin zammı protestolarında ölü sayısı 143'e yükseldi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:29:31