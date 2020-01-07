Haberler » Güncel » Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası - Haber

Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası

Güney Kıbrıs'ta mahkeme, tecavüz davasında yalan beyanda bulunan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verdiGüney Kıbrıs Ayia Napa'da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan, yalan beyanda bulunma ve kamuya zarar verme suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19...

07.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:05 Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası
Güney Kıbrıs'ta mahkeme, tecavüz davasında yalan beyanda bulunan İngiliz turiste 4 ay hapis cezası verdi
Güney Kıbrıs Ayia Napa'da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan, yalan beyanda bulunma ve kamuya zarar verme suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz turistin ayrıca 140 Euro dava masrafını ödemesine karar verildi. Mahkeme, İngiliz turistin yaşının küçük olmasını ve akademik dönemi kaçırmış olmasını dikkate alarak karar verdiğini açıkladı. Mahkeme binası önünde toplanan aktivistler ise kararın açıklanmasıyla 19 yaşındaki İngiliz turist lehine gösteri yaptı.
Mahkeme, 30 Aralık 2019 tarihli duruşmada İngiliz kızı suçlu bulmuş, savunma avukatları konunun Rum tarafında temyize ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürüleceğini açıklamıştı. Karara gerek Rum gerek İngiliz kamuoyunda büyük tepki gösterilmiş, Güney Kıbrıs'ın turistik açıdan boykot edilmesi yönünde kampanyalar başlatılmıştı. İlgili mahkeme kararına İngiltere Dışişleri Bakanlığından da tepki gelmiş, İngiliz kıza hapis cezası verilmesi ihtimaline karşı Rum makamlarla temasa geçildiği belirtilmişti. Konuyu yakından takip eden İngiliz medyası, konunun artık diplomatik boyut kazandığına dikkat çekerek, mahkemeden hapis cezası çıkması durumunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in af yetkisini kullanacağına dair açıklamada bulunmuştu.
(İHA)

Güney Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama - Haber
16:30   (Ek bilgilerle yeniden) - Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu - Haber
16:30   Soğukla mücadele eden İdlibli çocuklar çamurla eğlendi - Haber
16:30   Burak Yılmaz: " İnşallah bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım" - Haber
16:30   Gaziantep'te otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:32:58