Rum medyası: Doğu Akdeniz savaş gemisi doldu

DOĞU Akdeniz 'de yükselen gerilim sonrasında, Türkiye, Yunanistan, ABD, Fransa, Mısır ve Rusya'nın savaş gemilerinin bölgede yoğunlaştığı belirtildi. Rum medyası Akdeniz'deki gelişmeyi "Doğu Akdeniz savaş gemisi doldu" başlığı ile duyurdu.

Alithia gazetesi, Libya'da ve Suriye'de yaşanan gelişmelerin bölgeyi hareketli hale getirdiğini belirtti.

Bölgede Fransa'ya ait Charles de Gaulle uçak gemisi de bulunuyor. Türkiye'nin bölgedeki araştırma gemilerine, savaş gemileri eşlik ediyor. Rum basını, özellikle Oruç Reis sismik araştırma ve Yavuz sondaj gemisinin sıkı bir koruma altında olduğuna dikkat çekti.

ABD'Lİ MÜSTEŞAR KIBRIS'TA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon, teknokratlardan oluşan bir heyetle Güney Kıbrıs'a geldi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile görüşen Fannon, Güney Kıbrıs'ın enerji alanlarında attığı adımlara destek belirtti.

ABD'li Müsteşar, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek.