Rum polisinin 'KKTC'den alışveriş yapmayın' baskısına tepki

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, Kuzey'de alışveriş yapan Rumların sayısında, sınırlardaki baskılar nedeniyle azalma olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs'ta, KKTC'de alışverişi 'sahte devletten bir şey alınmaz, alınanlar da sahte' diye yasaklayan bir zihniyetin olduğunu belirten Altuncuoğlu, "Kuzey'e gelip alışveriş yapan Rumların, ellerinde ne varsa Rum polisi tarafından alınıp çöpe atılıyor. Rum polisi ve sınırdaki gümrük memurları Rumlara karşı baskı uyguluyor" dedi.

ÜST ÜSTE 4 KAZAK GİYİYORLAR

KKTC'den Güney'e gidenlerin rahatlıkla alışveriş yapıp geri geldiğini anlatan Altuncuoğlu, Rumların yaptığı baskıların Kuzey'de olmadığını ifade etti. Rumların, baskılardan kurtulmak için farklı yöntemlere başvurduğunu anlatan Altuncuoğlu şöyle devam etti:

"Rumlar, bizim mağazalarımıza geldiklerinde bazen üç dört kat giyiniyorlar. Mesela bir kazak veya tişört alacak, bazen eskisini çıkarıyor atıyor çöpe, bazen de 3-4 tişörtü veya kazağı üst üste giyerek çıkıyor. Ayrıca ayakkabı almak isterse de terlikle geliyor veya çok eskimiş bir ayakkabı ile. Mağazada değiştiriyor, sonra geçiyor. Bu şekilde bir baskı mı olur? Bunun düzeltilmesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda harekete geçmesi gerekir. Yeşil Hat tüzüğü uygulanmalıdır."

ESNAF DA RUMLARA TEPKİLİ

KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da Rumların en çok uğrak yeri olan Lokmacı'da da esnaf Rum polisinin ve gümrük memurlarına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bizler Rum tarafından alışveriş yapınca, sınırdan geçerken Rum memurlar bize elleriyle teşekkür ediyor. Ama bizden biri alışveriş yapıp Güney'e geçilince, sınırda el konuluyor" dedi. Başka bir vatandaş da "Rumlar, artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Kuzey ucuz gözükebilir ama sadece kumarhanelere gidiyorlar. Bazen de benzincilere. Alışveriş yaparlarsa, sınırda ellerinden alınıp çöpe atılıyor" diye konuştu. KKTC'den alışveriş yapan Rumlar ise konuşmaktan kaçınıyor. KKTC'de fiyatlara ise hem Euro hem de TL etiketleri yapıştırılıyor.