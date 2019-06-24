24.06.2019 14:22
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2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim

Güney Kıbrıs'ta 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına başlandı. Seri katil ifadesinde, "İğrenç suçlar işledim. Çocuklarımdan ve ailemden özür dilerim." dedi.

GÜNEY Kıbrıs 'ta 2'si çocuk 7 kişiyi öldüren 'seri katil' Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas'ın yargılanmasına başlandı. Metaksas, çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti. Mahkemede 'gözyaşları' içerisinde savunma yapan Metaksas, "İğrenç suçlar işledim. Suçlarımı anlıyorum. Zamanın da gerisine dönemem" dedi.

AVUKATLAR SAVUNMA YAPMAYI KABUL ETMEDİ

İşlediği her bir cinayet için 7 kez müebbetle yargılanan Metaksas, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Rum avukatlar, Metaksas'ı savunmayı kabul etmedi.

"KURBANLARIN RUHLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

İşlediği suçların çözümü için yardımcı olacağını söyleyen Metaksas, "İtiraf etmeliyim ki artık kimseye zarar vermeyeceğim. Kurbanların ailelerinden ve kurbanların ruhlarından özür dilerim. Kıbrıs halkından özür dilerim. Çocuklarımdan ve ailemden özür dilerim. Belki bir nebze merhem olur" diye konuştu. "Büyük bir eziyet yaşadığını" söyleyen Metaksas, "Ben unutmak istiyorum. Neden bunları yaptım, cevap bulamadım. Davam hakkında kapsamlı bir çalışma yapmak için bilimsel ekibin emrindeyim" dedi. Sanığın yargılanmasına hafta içerisinde devam edilecek.

2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim
Kaynak: DHA
Kıbrıs , 3. Sayfa , Dünya , Güncel

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