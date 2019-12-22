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Rum yönetimi lideri Anastasiadis: Her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaya hazırız

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta bir gerilim istemediklerini belirterek, "Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü müdafaa edecek pozisyonda olmasından ötürü kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

22.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:58 Rum yönetimi lideri Anastasiadis: Her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaya hazırız

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 'ta bir gerilim istemediklerini belirterek, "Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü müdafaa edecek pozisyonda olmasından ötürü kendimizi güvende hissediyoruz" dedi. Rum lider, her türlü tehdide karşı, her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları değerlendiren Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye'nin seçtiği yolu izlemeyeceklerini, bununla birlikte uluslararası hukukta ısrarcı olmayı sürdüreceklerini öne sürdü. Rum lider, Güney Kıbrıs'taki Larnaka'ya bağlı Korno'da bulunan 'Stavros Stilianidis' kışlasını ziyaretinde açıklamalar yaptı.

'KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ'

Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB), dost ülkeler ve özellikle de Yunanistan'ın, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek olan her türlü yasadışı faaliyetin başarılı bir şekilde göğüslenmesi için destek ve aynı zamanda caydırıcı güç teşkil edebileceklerinde ısrarcı olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Rum lider, her türlü tehdide karşı, her an kendilerini savunmaya hazır olduklarını söyledi. Tahrik edilmelerine rağmen askerileştirme istemediklerini öne süren Anastasaidis, soğukkanlılıklarını korumaya çalıştıklarını, aynı zamanda herhangi bir meydan okumadan veya Türkiye'nin meydan okumalarına yanıt vermekten her şekilde kaçınmaya çalıştıklarını söyledi.



Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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