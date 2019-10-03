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Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi

Karpaz açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi, yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Rum medyası ise geminin güzergahını dakika dakika izleyip, Yavuz'un 7'inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

03.10.2019 19:59

Yavuz sondaj gemisinin, sondaj çalışmaları için yeniden Doğu Akdeniz'e açılması Rum medyası tarafından yakından takip edildi. Rum medyası geminin güzergahını dakika dakika izleyip, Yavuz'un, Rumların sondaj alanı olarak ilan ettiği 7'inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

BAKAN DÖNMEZ: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRARAK İLERLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadelerini kullandı.

RUM YÖNETİMİ LİDERİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi.


Rum medyası Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisinin güzergahını dakika dakika izledi

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Dünya

Kaynak: DHA

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