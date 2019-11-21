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Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakılmıştı. Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapan Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak." dedi.

21.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:02

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş 36'ncı yıl dönümüne Rum tarafında düzenlenen gösterilerde yaşananlar damga vurmuştu. Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı. Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti.

"GEREKEN TEDBİRİ ALACAĞIZ"

KKTCBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" ifadelerini kullanmıştı.

6 GÜN SONRA AÇIKLAMA

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi. Lefkoşa´daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz" dedi.

Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldıRumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı

Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Polis, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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