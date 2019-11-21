Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş 36'ncı yıl dönümüne Rum tarafında düzenlenen gösterilerde yaşananlar damga vurmuştu. Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı. Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti.

"GEREKEN TEDBİRİ ALACAĞIZ"

KKTCBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" ifadelerini kullanmıştı.

6 GÜN SONRA AÇIKLAMA

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi. Lefkoşa´daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz" dedi.