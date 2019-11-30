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Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

30.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:02Rum Yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu mühimmatın zaman kısıtlamasının bulunduğu, mühimmatın acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceği ancak 1970'li yıllardan bugüne kadar dünya genelinde bu yola başvurulmadığı ifade edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.

Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetlerini ağır risk teşkil ettiği kaydedildi.

Güvenlik kaynakları söz konusu uygulamanın Yunan yetkililerin başlattıkları proje ile adalarda kuş türlerini korumaya aldık söylemleriyle çeliştiğine de dikkati çekti. - ANKARA

Güney Kıbrıs, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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