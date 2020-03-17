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Rum yönetiminin uçakla gelen öğrencileri almamasına tepki

KIBRIS Rum yönetimi, aralarında 4 Kıbrıslı Türk öğrencinin de bulunduğu 30 kişilik öğrenci grubunun ülkeye girişine, 'koronavirüs testi yaptırdıklarına dair belgeleri' olmadığı gerekçesiyle izin vermedi.

17.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:24
Rum yönetiminin uçakla gelen öğrencileri almamasına tepki

KIBRIS Rum yönetimi, aralarında 4 Kıbrıslı Türk öğrencinin de bulunduğu 30 kişilik öğrenci grubunun ülkeye girişine, 'koronavirüs testi yaptırdıklarına dair belgeleri' olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. İngiltere'den Güney Kıbrıs'a bir uçakla gelen 30 öğrenci,  Baf Havaalanı'nda saatlerce uçak içerisinde bekletildi. Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos ile aileler havaalanında tartıştı.

İngiltere'den gelen ve içinde 4'ü Kıbrıslı Türk olan 30 öğrenci bulunan uçak Baf Havaalanı'na indi. Yetkililer, öğrencilerden koronavirüs testi yaptırdıklarına dair belge istedi. Belgeleri olmayan öğrencilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Öğrenciler, yetkililere tepki gösterdi. Yaşanan tartışmalar sırasında bazı öğrenciler bayıldı. O anlar, bir Rum öğrenci tarafından görüntülendi.  Öğrenciler uçakta bekletilirken, havaalanında aileler ile yetkililer arasında gerilim yaşandı. Tartışmalara büyüyünce havaalanına Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos geldi. Karousos, öğrencilerin ellerinde test yaptıklarına dair belgelerinin olmadığını söyledi. Havayolu şirketine ceza uygulayacaklarını açıklayan Karousos, öğrencilerin 14 günlük karantinadan sonra ailelerine teslim edileceğini açıkladı. Öğrenciler otobüslerle Trodos bölgesinde bir otele yerleştirildi.

TATAR AÇIKLAMA YAPTI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Tatar, Kıbrıslı Türk öğrencilerin de bulunduğu grubun, Trodos'ta gözlem altına alındıklarını belirtti. Tatar, öğrencilerinin yanlarında olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçak içerisinden görüntüler

Bayılan öğrencilere müdahale anları


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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