Rumeli Balkan Kültür'den Adapazarı Belediyesi'ne Ziyaret

Belediye ve Başkan ziyaretlerini sürdüren Mehmet Şehit Başkanlığı'ndaki Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri; Adapazarı Belediyesi'nin yeni Başkanı Mutlu Işıksu ile Başkan Yardımcıları; Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yeni göreve gelmelerinden dolayı "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunan Dernek Başkanı Mehmet Şehit; Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, "her zaman sizlerin yanındayız" mesajını verdi. Ziyaret anısına başkanlara plaket takdim eden dernek yöneticileri, çalışmalarında başarılar diledi. Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu ile Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel; kendilerine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, belediye olarak, hiçbir ayırım yapmadan her zaman stklara eşit hizmet edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler