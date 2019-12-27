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Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı.

27.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:22
İstanbul Boğazı'nda Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı. Geminin kıyıya çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kıyıya çarpan gemi römorkörle açığa çekiliyor.
Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Edinilen bilgiye göre, 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza oluştu. Gemi Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı olmadığı öğrenildi. Kıyıya çarpan gemi römorkörle açığa çekiliyor.
Öte yandan, Geminin kıyıya çarptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
(Yunus Emre Şeker - Emrah Kuş/İHA)
Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarptı

İstanbul Boğazı, Rumeli, Güncel

Kaynak: İHA


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