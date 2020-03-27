Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılar için 3D yazıcılarıyla yüz koruyucu siper üretmek için sosyal medyada bir araya gelerek kolektif üretim hareketi başlatan "3 Boyutlu Destek" oluşumuna 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3 Boyut Destek hareketine ilişkin basında çıkan haberleri gören bir plaza yönetiminin bir katını ücretsiz olarak oluşuma destek veren mühendislerin, tasarımcıların ve yazılımcıların ücretsiz hizmetine sundu.

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından İlker Vardarlı, yeni üretim üssünde kullanılmak üzere Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulunmalarını istedi. Bunun üzerine dernek, 2 adet profesyonel 3D yazıcı hibe edip, ham madde bağışında bulundu. 24 saat çalışıp kusursuz seri üretim yapabilecek bu yazıcı desteğiyle günlük koruyucu yüz siperi üretim kapasitesi 5 binin üzerine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, yaptıkları yardımın diğer STK'lara örnek olmasını umduğunu ifade etti.

Her zaman Türkiye'nin ve milletin yanında olduklarını belirten Şahinler, şunları kaydetti:

"Her zor günde 'Elimizden ne gelir?' diye dertlendik. Bu hareketi duyduğumuz andan itibaren de bir parçası olmak istedik. Türkiye'nin dört bir tarafından birbirini tanımayan insanlar bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına siper olmak için adeta seferber olmuş. Gayemiz bu siperliğin üretim adedini artırmak ve sadece sağlık çalışanlarımız için değil polisimiz, zabıtamız kısacası her gün yüzlerce vatandaşla iletişim kurmak zorunda olan tüm görevlilerimize bu siperlikten temin etmek."

Şahinler, hammaddesinden yazıcısına, lojistiğinden ulaşımına tüm ihtiyaçların hızlıca karşılanması için tüm STK'ları 3 Boyutlu Destek ağına destek vermeye davet etti.

İlker Vardarlı da kendileri için seferber olan vatandaşların olduğunu bilmelerinin sağlık çalışanlarına çok büyük moral verdiğini ifade ederek, "Bugüne kadar aldığımız teşekkür mesajlarını özetleyecek olursak, moral belki de en güçlü koruma." ifadesini kullandı.

Harekete gönüllü olarak katılmak ve hammadde bağışında bulunmak için 3boyutludestek.com adresinden yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.

Kaynak: AA