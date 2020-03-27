Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılar için 3D yazıcılarıyla yüz koruyucu siper üretmek için sosyal medyada bir araya gelerek kolektif üretim hareketi başlatan "3 Boyutlu Destek" oluşumuna 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulundu.

27.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:04

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlıkçılar için 3D yazıcılarıyla yüz koruyucu siper üretmek için sosyal medyada bir araya gelerek kolektif üretim hareketi başlatan "3 Boyutlu Destek" oluşumuna 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3 Boyut Destek hareketine ilişkin basında çıkan haberleri gören bir plaza yönetiminin bir katını ücretsiz olarak oluşuma destek veren mühendislerin, tasarımcıların ve yazılımcıların ücretsiz hizmetine sundu.

3 Boyutlu Destek ağının kurucularından İlker Vardarlı, yeni üretim üssünde kullanılmak üzere Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden 3D yazıcı ve ham madde desteğinde bulunmalarını istedi. Bunun üzerine dernek, 2 adet profesyonel 3D yazıcı hibe edip, ham madde bağışında bulundu. 24 saat çalışıp kusursuz seri üretim yapabilecek bu yazıcı desteğiyle günlük koruyucu yüz siperi üretim kapasitesi 5 binin üzerine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler, yaptıkları yardımın diğer STK'lara örnek olmasını umduğunu ifade etti.

Her zaman Türkiye'nin ve milletin yanında olduklarını belirten Şahinler, şunları kaydetti:

"Her zor günde 'Elimizden ne gelir?' diye dertlendik. Bu hareketi duyduğumuz andan itibaren de bir parçası olmak istedik. Türkiye'nin dört bir tarafından birbirini tanımayan insanlar bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına siper olmak için adeta seferber olmuş. Gayemiz bu siperliğin üretim adedini artırmak ve sadece sağlık çalışanlarımız için değil polisimiz, zabıtamız kısacası her gün yüzlerce vatandaşla iletişim kurmak zorunda olan tüm görevlilerimize bu siperlikten temin etmek."

Şahinler, hammaddesinden yazıcısına, lojistiğinden ulaşımına tüm ihtiyaçların hızlıca karşılanması için tüm STK'ları 3 Boyutlu Destek ağına destek vermeye davet etti.

İlker Vardarlı da kendileri için seferber olan vatandaşların olduğunu bilmelerinin sağlık çalışanlarına çok büyük moral verdiğini ifade ederek, "Bugüne kadar aldığımız teşekkür mesajlarını özetleyecek olursak, moral belki de en güçlü koruma." ifadesini kullandı.

Harekete gönüllü olarak katılmak ve hammadde bağışında bulunmak için 3boyutludestek.com adresinden yetkililerle irtibata geçebilirsiniz.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek

Kaynak: AA

Etiketler: Rumeli, Güncel

Haberin Videosu :

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden sağlıkçılar için siperlik üretimine destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 12 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 18:52: Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bu akşam yayımlanacak programa konuk olacak - Haber 18:52: Singapur'dan Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara "hapis" cezası - Haber 18:51: Rusya'da Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı - Haber 18:50: Cide'de tüm otobüs firmaları seferlerini iptal etti - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber