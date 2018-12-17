Rumeli Üniversitesi Öğrencileri Bir Klasik Araca Daha Hayat Veriyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Klasik Araçlar Hobi Restorasyon Kulubü aktif çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Klasik Araçlar Hobi ve Restorasyon Kulübü, kurulduğu günden beri hobi, restorasyon ve festival etkinlikleriyle üniversite öğrencilerine hem eğitim veriyor hem de keyifli çalışmalar gerçekleştiriyor. Okulun içinde kurulan Ally Garage'da öğrenciler geçtiğimiz yıl 1967 model Volkswagen 1300 aracını yenileyerek birçok etkinliğe katılıp aracı sergileme şansı yakalamışlardı. Bu yıl da kulüp üyeleri ile yeni projeleri 1963 VW 1200 Model aracın restorasyonunu gerçekleştiriyor.

Restorasyonu tamamlanmaya başlanan klasik otomobil, köklü bir değişim geçirmesi planlanıyor. Öncelikle aracın kaporta çürükleri temizlenmesi ile başlanan restorasyona radikal bir renk ile boyanarak tüm iç döşemeler de yenilenerek yeni hayat buldurulacak. Bu proje grafik tasarım, fizyoterapi ve mühendislik bölümleri başta olmak üzere birçok fakülte ve bölümden 37 öğrencinin desteği ile gerçekleşiyor. Öğrenciler bu projelerde bir yandan keyifle çalışarak bir yandan profesyonel dünya da deneyim kazanıyorlar.

1967 Vokswagen restorasyonu öğrencilerinin yardımıyla tamamlanan otomobilin ardından bu sene de yapılan yeni restorasyon projesi öğrencilerin desteği ile 2019 bahar ayında tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler