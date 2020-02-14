RUMELİSİAD üyeleri Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ile bir araya geldi

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye 'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

RUMELİSİAD üyeleri yönetim kurulu toplantısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda iş dünyasının sorunlarından dernek projelerine kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Matlı, RUMELİSİAD üyeleri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nın çalışmalarından ve gelecek hedeflerinden bahsederek, "6. yılımızı bitirerek 2. döneme geçtik. 113 borsa arasında 33. sırada olan borsamız, 16. sıraya yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Komitesi'nde plakamız gibi 16. sıradayız. Bunlar mutluluk verici gelişmeler. Bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız" dedi.

Bursa'ya değer katmaya devam edeceğiz

Üye sayısının 1030 olduğunu dile getiren Matlı, göreve geldikleri günden bu yana gelirleri arttırdıklarına dikkat çekti. Matlı, kurum olarak Bursa'yı önemsediklerini ve şehirde daha çok söz sahibi olmak istediklerini belirterek, "Şehrimiz adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte de Bursa'ya her anlamda değer katmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. RUMELİSİAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Matlı, derneğin her zaman yanında yer alacaklarını kaydetti.

Ortak aklın gücüne inanıyoruz

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTB Başkanı Özer Matlı'yı dernekte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova da, RUMELİSİAD Girişim A.Ş. hakkında bilgiler verdi. Dernek olarak kent dinamikleri ile el ele vererek, Bursa'yı ve ülkemizi en iyi yerlere getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kumova, "Her zaman ortak aklın gücüne inanıyoruz. Bu doğrultuda ekonomik ve kültürel gelişime katkı koyma, üretme, katma değer sağlama ve sonuç odaklı projeleri hayata geçirme amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.

Değer yaratan projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Kumova, Türkiye ve dünya ekonomisine her yıl milyarca dolar katma değer üreten Balkan kökenli Türk iş dünyasının temsilcileri olarak projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantının sonunda RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'ya İznik Çinisinden bir porselen tabak hediye etti.