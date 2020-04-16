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RUMELİSİAD üyeleri sağlık sektörü için 200 bin lira bağışta bulundu

Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında yoğun çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

16.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:09
RUMELİSİAD üyeleri sağlık sektörü için 200 bin lira bağışta bulundu
Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında yoğun çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.
RUMELİSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, üyeler arasında toplanan paranın bir kısmıyla alınan sanayi tipi çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve otomatik ütüleme makinesi Bursa Uludağ Üniversitesi'ne teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova, zor dönemi dayanışmayla atlatacaklarını, azimle çalışan sağlık personeline teşekkür ettiklerini ifade etti.
Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla üyelerin bağış yaptığını belirten Kumova, şunları kaydetti:
"Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bir kısım acil ihtiyaçlarını karşıladık. Bu doğrultuda üyeler tarafından 200 bin lira üzerinde bağış yapıldı. Toplanan paranın bir kısmı ile sanayi tipi çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve otomatik ütüleme makinesi alındı ve makineler üniversiteye teslim edildi. Paranın bir kısmı da fakültenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olan çalışma komitemize bildirildi. Entübe olmuş hastaların rahat nefes alabilmeleri için 26 adet plexiglasstan koruma ünitesi yapılıp, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım bölümüne teslim edildi. Entübasyon kabini üzerinde çalışıyoruz. Bu kabinlerden 4 veya 5 adet yaparak, Uludağ Üniversitesi'ne teslim etmek için imalatlarımız devam ediyor. Ayrıca dezenfektan püskürtme makinesi de üniversitemize teslim edilecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel
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