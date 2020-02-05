Rumen ve Alman savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rumen donanmasına ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ve Alman donanmasına ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.



Rumen donanmasına ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ve Alman donanmasına ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak saat 09.00 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önüne peş peşe ulaştılar. Ege Denizi'ne doğru yol alan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA