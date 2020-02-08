Haberler » Dünya » Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak - Haberler

Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak

KIBRIS Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

08.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:49Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak

KIBRIS Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

Rumlar böylece 1980'den kalma Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) eski sistemlerini modernize edecek. Rum Savunma Bakanlığı, Fransız MBDA şirketine füzeler için 240 milyon euro ödeyecek.

?'RUM ORDUSU GÜÇLENDİRİLECEK'

Anlaşmaya göre; Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon euro ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun operasyonel kapasitesinin artırılması çerçevesinde sözleşme imzalandığını duyurdu.



Doğu Akdeniz, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:51:04