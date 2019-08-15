Haberler» Güncel» Haber

Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

15.08.2019 11:50 Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.
Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.
Tepeköy'de, Meryem Ana'yı anma etkinlikleri gün boyunca yemek ve eğlence ile devam edecek.


- Çanakkale

Meryem Ana, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04   İZMİR Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor
13:04   KOCAELİ Lösemi hastası Ahmet'in itfaiyecilik hayali gerçekleşti
13:03   Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor
13:03   ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi
13:01   Reyhanlı'da bazı mezarlar tahrip edildi
13:01   Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
13:01   Kırklareli'nden kısa kısa