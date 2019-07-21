Haberler» Dünya» Haber

Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü

KIBRISLI Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan bayraklarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.

21.07.2019 00:07 Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı
KIBRISLI Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan bayraklarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.
Olay, akşam saatlerinde Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarında meydana geldi. 'Rum Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi' üyesi gençler, Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarının Rum Kesimi'nde eylem yaptı. Rum polisinin sınırda engellediği kişiler, iddiaya göre Yunanistan marşı söyledi, ırkçı sloganlar attı. Rum gençler, Türk sınır kapılarına doğru da ellerindeki molotof ve yanıcı maddeleri attı. Kıbrıs Türk tarafındaki sınırda ise geniş güvenlik önlemi aldı. Rum gençler, güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine daha sonra dağıldı.


Kaynak: DHA
Yunanistan, Kıbrıs, Dünya

Son Dakika Haberleri
00:07   İran: Alıkonulan geminin personeli, soruşturma bitene kadar gemide kalacak
00:07   Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü
00:06   Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
23:22   İngiliz havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle Kahire seferlerini askıya aldı
23:11   Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu
22:52   İtalya: Temiz Eller operasyonunun savcılarından Francesco Borrelli hayatını kaybetti
20:52   İlerlemiş yaşından dolayı cinayet işleyemez diye serbest bırakıldı; 1 kişiyi daha öldürdü