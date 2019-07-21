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Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan bayraklarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.

21.07.2019 00:33

KIBRISLI Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan bayraklarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarında meydana geldi. 'Rum Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi' üyesi gençler, Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarının Rum Kesimi'nde eylem yaptı. Rum polisinin sınırda engellediği kişiler, iddiaya göre Yunanistan marşı söyledi, ırkçı sloganlar attı. Rum gençler, Türk sınır kapılarına doğru da ellerindeki molotof ve yanıcı maddeleri attı. Kıbrıs Türk tarafındaki sınırda ise geniş güvenlik önlemi aldı. Rum gençler, güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine daha sonra dağıldı.

Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü
Kaynak: DHA
Kıbrıs, Güncel

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