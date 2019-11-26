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Rumlar, Türk hakemi istemedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak F91 Dudelange-APOEL maçında düdük çalması beklenen Halis Özkahya, Rum ekibinin itirazı üzerine maçın atamasından alındı.

26.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:01

UEFA Ligi'nde Perşembe günü oynanacak F91 Dudelange-APOEL maçına Halis Özkahya'yı atayan UEFA, Rum ekibinin yaptığı itiraz sonucu maçın hakemini değiştirdi ve maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

Kıbrıs Rum ekibi APOEL, perşembe akşamı deplasmanda Lüksemburg ekibi Dudelange ile karşılaşacak. Maç öncesinde Rum ekibi, UEFA'ya maçın hakeminin değiştirilmesi için itirazda bulundu ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri ilk defa bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına dikkat çekti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir. UEFA'nın değişiklik için sunduğumuz sebebi kabul etmesi dolayısıyla da mutluyuz" ifadelerine yer verildi.

APOEL basın sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA'nın daha önce hiçbir Türk hakemi Rum maçlarına atamadığına değinerek yapılan bu atamanın düşündürücü olduğunu söyledi.

Rumlar, Türk hakemi istemedi!

Halis Özkahya, Avrupa, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
LEYLİ LEYLİ YAR:Adamlar haklı, muhtemelen taraf tutardı.
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SEVDA:MUHTELEMEN SEN GERI ZEKALISIN. - LEYLI LEYLI YAR
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