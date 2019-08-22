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Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi: Hedefi vurmaya hazırlar

EGE ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2'ler Rumlarda endişeye neden oldu.

22.08.2019 17:48 Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi: Hedefi vurmaya hazırlar
EGE ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2'ler Rumlarda endişeye neden oldu.
Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege'den Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.
Türkiye'nin, Ege'den Kıbrıs'a ve Suriye'ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara'daki siyasi ve askeri karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor" ifadelerine yer verdi.
'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiye'nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askeri öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.



Doğu Akdeniz, Türkiye, Ege, Dünya

Kaynak: DHA

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