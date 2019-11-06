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Rumlardan skandal karar

Rum yönetimi, güneye mülteci akışını engellemek amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulama kurallarında değişikliğe giderek üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

06.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:44Rumlardan skandal karar
Rum yönetimi, güneye mülteci akışını engellemek amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulama kurallarında değişikliğe giderek üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava ve deniz limanlarından giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarının güneye geçmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının kuzeyden güneye geçişini yasaklamak amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulama kurallarında değişikliği içeren teklifi Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis konuyla ilgili açıklamasında üçüncü ülke vatandaşlarının kuzeyden güneye geçişinde kitlesel artış görüldüğü için böyle bir uygulamaya gitmeyi kararlaştırdıklarını söyledi. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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