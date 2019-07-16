Kıbrıs Rum yönetiminden, Türklerin ortak komite önerisine ret

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğal gaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni bir öneri sundu.

Akıncı, öneriyi Rum lider Anastasiadis'in önceden incelemesine ve iki liderin baş başa görüşmelerinde birlikte değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu'nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı, öneriyi, bilgi edinilmesi için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye de gönderdi.

Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e Doğu Akdeniz'de sondaj ve doğal gaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

ÖNERİNİN DETAYLARI

Akıncı'nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen öneri, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyordu.

TÜRKİYE DE DESTEK VERMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı yeni bir kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunduğu öğrenilmiştir. Bu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

4. GEMİ DE KIBRIS'A GİDECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi