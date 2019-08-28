Run, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yetiştirmiş genç bir kızdır. Tüm yaşamını dört duvar arasında geçiren genç kız, eğitimini de evde annesinden alır. Hayattaki tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin korkunç bir sır sakladığını keşfetmesi ile bambaşka bir hal alır. Annesinin sakladığı sırrı öğrenmeye çalışan genç kız, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kayıp Aranıyor film
i ile tanıdığımız Aneesh Chaganty’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film
in kadrosunda Sarah Paulson, Pat Healy, Kiera Allen, Erik Athavale gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Aneesh ChagantySenaryo:
Aneesh Chaganty, Sev OhanianOyuncular:
Sarah Paulson, Pat Healy, Erik Athavale, Onalee Ames, Bradley Sawatzky, Clark Webster, Conan Hodgkinson, Carter Heintz, David Swim, Derek James TrappFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
RunYapımcı Firma:
LionsgateYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
24.01.2020Run Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.