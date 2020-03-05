Runatolia Maratonu'nda Adımlarını Otizmli Çocukların Eğitimine Destek için Attılar!

Tohum Otizm Vakfı'nın, gönüllü koşucuları, 15. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda otizmli çocukların eğitimlerine destek için koştular.

Türkiye'nin en önemli koşu organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 15. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, 1 Mart 2020 Pazar günü Antalya'da düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gördüğü maratonda, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından sporseverler yoğun katılım gösterdi.

Tohum Otizm Vakfı'nın bu yıl 6. kez katıldığı Runatolia Maratonu'nda; Gazi Hastanesi İzmir Koşu Gücü, Rijk Zwaan Tarım Türkiye, Otis Türkiye, SunExpress ve Vestel gibi kurumsal firmaların koşucularının yanı sıra Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer'in de aralarında olduğu bireysel koşuculardan oluşan 200'e yakın sporsever, otizmli çocukların eğitimine destek için koştu.

2014 yılından bu yana organizasyonda yer alan Tohum Otizm Vakfı, bugüne kadar farklı meslek gruplarından 3.246 gönüllü sporcu ile 40.282 bağışçıya ulaştı. Bunlardan elde edilen bağış ile 150 otizmli çocuğun eğitime ulaşması sağlandı.

"Adımlarımızı otizmli çocuklar için attık"

Otizmin bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğuna dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, "Bugün dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile dünyaya geliyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor.Otizme dikkat çekmek ve otizmli çocukların eğitime kavuşmaları için gönüllü koşucularımız ile adımlarımızı otizmli çocuklar için attık. Hem koşarak otizm konusunda farkındalık yaratan hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. 16 Mart tarihine kadar sürecek bağış kampanyamız ile bu yıl Tohum Otizm Vakfı Okulu'nda eğitim almayı bekleyen en az 10 otizmli çocuğun bir yıllık eğitim masraflarının karşılanmasını hedefliyoruz. Herkesi otizmli çocuklara eğitim bursu için koşan gönüllü koşucularımızın kampanyalarına destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Otizmin Tek Tedavisi Eğitim

Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel bir farklılıktır. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Otizmde en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamaktır. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetlidir.

Bunları Biliyor musunuz?

•Otizmin tek tedavisinin ERKEN TANI ile YOĞUN, SÜREKLİ EĞİTİM olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

•Günümüzde her 59 ÇOCUKTAN 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiğini ve otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını BİLİYOR MUSUNUZ?

•Dünyada her 20 DAKİKADA 1 çocuğun otizm tanısı aldığını BİLİYOR MUSUNUZ?

•Otizmin erkek çocuklarda, kızlardan 5 KAT FAZLA oranda görüldüğünü BİLİYOR MUSUNUZ?

•Ülkemizde 0-19 yaş grubundaki 434.010 otizmli çocuk ve gencimizden sadece 42.461'nin EĞİTİME ERİŞEBİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İsmi söylendiğinde bakmamak, göz kontağı kurmamak, dönen nesnelere aşırı ilgi duymak, takıntılı davranışlar göstermek gibi belirtileri olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?