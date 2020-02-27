Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, bu yıl 15. kez düzenleniyor

Gönüllü katılımcılar, maratonun öncesinde ve sonrasında sosyal çevresinden topladığı bağışlarla da Tohum Otizm Vakfı okulunda eğitim almayı bekleyen otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak.

2019'da gerçekleştirilen maratonda 6 kurumsal takım ve 176 sporsever ile yer alan Tohum Otizm Vakfı, bu yılda aralarında Türkiye 'nin önemli kurumsal firmalardan gelen takımlarından da bulunduğu yüzlerce sporsever ile katılacak. Sivil toplum örgütlerinin büyük ilgi gördüğü maratonda, sporseverler vakıf adına, otizmli çocukların eğitimine destek için koşacak.

2014 yılında bu yana organizasyonda yer alan Tohum Otizm Vakfı, bugüne kadar farklı meslek gruplarından 3.246 gönüllü sporcu ile 40.282 bağışçıya ulaştı. Bunlardan elde edilen bağış ile 150 otizmli çocuğun eğitime ulaşması sağlandı. Bu yıl da Tohum Otizm Vakfı Okulu'nda eğitim almayı bekleyen en az 10 otizmli çocuğun bir yıllık eğitim masraflarının karşılanması hedefleniyor.

"Herkesi otizmli çocuklar için koşmaya davet ediyoruz."

Otizmin bilinen tek çaresinin, erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğuna dikkat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, "Bugün, dünyada her 59 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor. Bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Runatolia Maratonu'nda koşarak hem otizm konusunda farkındalık yaratabilir hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri Runatolia Maratonu'nda yanımızda olmaya davet ediyoruz." dedi.

Otizmin Tek Tedavisi Eğitim

Otizm, doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel bir farklılıktır. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Otizmde en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamaktır. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok önemlidir.

Bunları Biliyor musunuz?

Otizmin tek tedavisinin ERKEN TANI ile YOĞUN, SÜREKLİ EĞİTİM olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?

Günümüzde her 59 ÇOCUKTAN 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiğini ve otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünyada her 20 DAKİKADA 1 çocuğun otizm tanısı aldığını BİLİYOR MUSUNUZ?

Otizmin erkek çocuklarda, kızlardan 5 KAT FAZLA oranda görüldüğünü BİLİYOR MUSUNUZ?

Ülkemizde 0-19 yaş grubundaki 434.010 otizmli çocuk ve gencimizden sadece 30.050'sinin EĞİTİME ERİŞEBİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İsmi söylendiğinde bakmamak, göz kontağı kurmamak, dönen nesnelere aşırı ilgi duymak, takıntılı davranışlar göstermek gibi belirtileri olduğunu BİLİYOR MUSUNUZ?