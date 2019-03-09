Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu

Rusya'nın TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sheremetyevo Havalimanı'na giren bir ABD elçilik görevlisinin bagajında, içinde patlayıcı olmayan 'fünyesi üzerinde bir bombanın' bulunduğunu duyurdu.

ELÇİLİKTEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Durumun ABD elçiliğine bildirildiğini duyuran ajans, elçilikten konu ile ilgili açıklama istendiğini yazdı. Ajans, bakanlığın bunun bir provokasyon olabileceğini değerlendirdiğini de yazdı.

GÖREVLİNİN NEW YORK'A GİDİŞİNE İZİN VERİLDİ

Haberde, elçilik görevlisinin, ABD büyükelçiliğindeki görevinin sona ermesi üzerine Rusya'dan ayrılacağını ve 'kişisel koleksiyon' için 'bombayı' satın aldığını söylediği belirtildi. Bombanın görevliden alındığı ve görevlinin New York'a gidişine izin verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA