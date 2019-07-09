09.07.2019 23:17
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Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.

Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botunu çekerek Karadeniz'e götürüyor.
Ege Denizi'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter', çektiği 836 borda numaralı 'Yunarmeets Kryma' adlı karakol botu ile birlikte saat 12.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkörü, çektiği karakol botu ile birlikte 36 millik Çanakkale boğaz geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne yol aldı.
Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter'in, yedeğindeki karakol botu ile birlikte Karadeniz'e gittiği öğrenildi. Rus arama kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Genel

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