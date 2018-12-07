Rus Asıllı Yazar Valentin Krasnogorov'un Eseri, Türkiye'de!

Kuruluşunun ilk yılında "ESNAFLAR" adlı oyunu ile ödül alan ve adından bahsettiren Tiyatro Teras ekibi, bu sezon da "Hadi Sevişelim" ile seyirciyle buluşuyor.

Oyundaki karakterler; sevişmekle ilgili konuşarak aslında yalnızlık, sevgi açlığı, problemlerden kaçma isteği gibi temel ve insani hisleri dışa vurmaya çalışıyorlar. Bu kadar tartışmalarına rağmen sadece konuşmak ile kalmaları ve çözüm üretmemeleri dikkat çekiyor.

Kim olursak olalım, hayattaki misyonlarımız ve ünvanlarımız ne olursa olsun hepimizin isteklerinin ve problemlerinin temelde aynı oluşunu, basit diyaloglar ve karmaşık durumlar ile işliyor.

"Kaçacak hiçbir yer yoksa, illüzyon kurmaktan başka çaremiz yoktur!" diyor oyunun Yönetmeni Caushaj ve izleyicileri oyunun keyifli, eğlenceli ama bir o kadar da hüzünlü ve hayattan aşina olduğumuz sularına bırakıyor.