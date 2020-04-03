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Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden olan İtalya'ya meslektaşlarının yardımına giden Rus askeri doktorlar, bazı koronavirüs hastalarının 'tuhaf' bir şekilde uykuya dalıp bir daha uyanamadığını rapor etti.

03.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:08

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok görüldüğü ülke olan İtalya 'ya meslektaşlarının yardımına giden Rus askeri doktorlar, bazı tuhaf ölümleri rapor etti.

Moskovskiy Komsomolets gazetesinin haberine göre, aralarında İtalyan meslektaşlarına koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım eden Rus askeri doktorlarının da bulunduğu Lombardiya bölgesinde hastalığın bazı yeni etkileri görüldü.

UYKUYA DALIP BİR DAHA UYANMIYORLAR

Bergamo'nun yaklaşık 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Gromo kentinde koronavirüslü bazı kişilerin uykuya daldığı ve sonrasında uyanamadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte ölmeden önce bu kişilerde hastalığın ciddi belirtilerinin görülmediği kaydedildi.

'TUHAF' HASTALARDAN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazete, aralarında Rus doktorlarının da bulunduğu gönüllü sağlık uzmanlarının çalıştığı pansiyonlardan birinde bir günde bu 'tuhaf' hastalardan en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Rus sağlık ekiplerinin sevk edildiği yaşlı İtalyan vatandaşlarının kaldığı pansiyonlarda oda, koridor, yemekhane gibi mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Rus uzmanlar hem Gromo kentindeki San Lorenzo yaşlılar pansiyonunu, hem de komşu konumundaki Valbondione kasabasının sokaklarını dezenfekte etti.

Epidemiyologlardan ve Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri uzmanlarından oluşan sağlık ekipleri İtalyan askeri uzmanlarla birlikte Lombardiya'da toplam 17 pansiyonda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

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Rus askeri doktorlar, İtalya’daki ’tuhaf’ koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel

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Rusya'daki askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar

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