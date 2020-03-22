Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haberler

RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

22.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:49
RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı askeri gemisi  'Orsk' saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

Sarayburnu önlerine ulaşan geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta bölümünde iki askerin hazrolda beklediği de kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Rus askeri gemiden genel görüntü

-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü

-Geminin orta bölümünde iki askerin hazır olda beklemesi

-Geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Boğazı, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti - Haberler İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Polisi görünce kaçmaya çalışan yaşlı vatandaş: "3 gündür dışarı çıkmıyorum, sadece balık alıp... - Haberler 23 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler
Loading