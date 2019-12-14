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Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü

Rusya'da askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düşünce 2 askeri pilot öldü.

14.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:15Rus askeri helikopteri takla atarak düştü: 2 ölü
'da askeri helikopter uçuş sırasında takla atarak pervanelerin üstüne düşünce 2 askeri pilot öldü.
Rusya'nın Krasnodar noktasında bulunan Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı 4. Hava Kuvvetleri ait 17 kuyruk numaralı Mİ-28 tipi Rus yapımı helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada irtifa kaybetmeye başladı. Krasnodar Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pilotlar helikopterin hakimiyetini kaybetti. Havaalanı pistine 4 kilometre yükseklikte takla atan helikopter pistte pervanelerinin üstüne düştü. Ters düşen helikopterde bulunan pilotlar Teğmen Albay A.V. Sklyankin ve Binbaşı R.A. Kouchnirenko yaşanan kazada hayatını kaybetti.
Helikopterin düşme nedeniyle ilgili teknik çalışmalara başlatıldığı ifade edilirken helikopterin kara kutusunun bulunduğu askeri uzmanların helikopter üzerinde incelemelere devam ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Helikopter, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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