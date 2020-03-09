Rus askeri heyeti, 10 Mart'ta geliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.
09.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:25
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara 'da başlayacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
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