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Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

30.10.2019 15:25Rus askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir."
(Mehmet Kalay/İHA)

Ankara, Soçi, Güncel

Kaynak: İHA

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