Rus askeri heyeti ile İdlib görüşmeleri yarın başlayacak
Milli Savunma Bakanlığından, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacağı bildirildi.
09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:40
Milli Savunma Bakanlığından, Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile icra edilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara 'da başlayacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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