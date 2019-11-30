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Rus askeri polisinden suriye'de yeni devriye güzergahı

Rus askeri polisinden Suriye'de yeni devriye güzergahıRusya, (DHA)- Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliğin sağlanması için devriye yapan Rus askeri polisi, haritasına yeni bir güzergah daha ekledi ve ilk devriyesini gerçekleştirdi.

30.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:45
Rus askeri polisinden 'de yeni devriye güzergahı
, (DHA)- Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliğin sağlanması için devriye yapan Rus askeri polisi, haritasına yeni bir güzergah daha ekledi ve ilk devriyesini gerçekleştirdi.
Rus Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda'da yer alan habere göre, Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Rus askeri polisi, 120 kilometrelik yeni bir güzergah üzerinde devriyeye çıktı ve bu güzergahı günlük devriye güzergahına ekledi. Ayn Al Arab (Kobani) yakınlarındaki yeni güzergah üzerinde 4 saat süren ilk devriyenin görüntüleri Zvezda tarafından yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim'de imzalanan Soçi Mutabakatı gereği Türk askerleri ve Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeydoğusunda ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Ortak devriye faaliyetleri haftanın bazı günleri yapılırken, diğer zamanlarda devriye görevini Rus askeri polisi yürütüyor.
Rus askeri polisinden suriye'de yeni devriye güzergahı

Suriye, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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