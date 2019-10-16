Haberler » Güncel » Rus askerinden Mümbiç'te devriye

Rus askerinden Mümbiç'te devriye

Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Mümbiç'teki devriye görevine ilişkin, "Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

16.10.2019 14:59Rus askerinden Mümbiç'te devriye
Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Mümbiç'teki devriye görevine ilişkin, "Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Mümbiç'ten çekildiğini açıklamasının ardından Rus askerleri bölgede devriye görevine başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk Ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Mümbiç'te devriye attığını ifade etti. Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi. - MÜNBİÇ

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10 Kaymakam Gözlet'ten okul inşaatında inceleme
16:14 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:14 Frankfurt Kitap Fuarı açıldı
16:14 Tariş 2 günde 60 ton incir aldı
16:13 Kültür A.Ş.'ye 6 yayın danışmanı
16:13 Yeniden yürüyebilmek için yazdığı kitapla tedavi masraflarını karşılıyor
16:13 TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı
16.10.2019 16:15:47