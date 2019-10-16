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- Rus askerinden Mümbiç'te devriye

- Rus askerinden Mümbiç'te devriyeMÜNBİÇ - Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Mümbiç'teki devriye görevine ilişkin, "Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.

16.10.2019 21:40
- Rus askerinden Mümbiç'te devriye
MÜNBİÇ - Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Mümbiç'teki devriye görevine ilişkin, "Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Mümbiç'ten çekildiğini açıklamasının ardından Rus askerleri bölgede devriye görevine başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı Münbiç bölgesinde Rus askerlerinin Türk Ordusuyla koordinasyon halinde olduğunu duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri yetkilisi Safar Safarov, Rus askerlerinin ilk kez Mümbiç'te devriye attığını ifade etti. Devriye görevinin 3 saatten fazla sürdüğünü kaydeden Safarov, "Kendi sorumluluk alanımızı kontrol etmeye devam edeceğiz. Ana görevimiz, herhangi bir taraftan ateş açılması halinde halkın güvenliğini sağlamak. Bu bizim ilk görevimiz değil; burada 6 ayı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve kimseyle sorun yaşamadık" dedi.
- Rus askerinden Mümbiç'te devriye

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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