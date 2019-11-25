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Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

25.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:45Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile 'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 11'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 11'inci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
(İHA)

Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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