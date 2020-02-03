Rusya'da bir baba kızını internet sitesinde 470 TL'ye satılığa çıkardı

Rusya 'nın Çelyabinsk şehrinde bir kişi, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu. Baba, ilanda kızına 5 bin ruble yani yaklaşık 470 Türk Lirası değer biçti. Kısa sürede ilanı fark eden polisler, ilanı koyan kişiyi gözaltına aldı.

ÇİZGİ FİLMDEN ESİNLENDİ

Baba, ilanda fotoğraflarını paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı 'Maşa ve Koca Ayı' isimli çizgi filmdeki 'Maşa' karakterinden esinlenerek yazdı. Baba, kızına 5 bin ruble, yani yaklaşık 470 Türk lirası değer biçti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Kızı satın almak isteyenlerle şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı.

İlanı fark eden siber polisler yasal işlem başlattı. Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba gözaltına alındı.

İLANI ONAYLAYAN EDİTÖR SORGUDA

Bölge savcılığı babanın 'insan ticareti' suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.